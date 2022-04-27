Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Haberler

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Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

AA - Muharrem Cin - Güncel
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Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl veMerkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, içinde şüpheli şahısların bulunduğu aracı Seyitömer beldesinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 65 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Y, V.Ö. ve M.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Muharrem Cin - Güncel

Münir Karaloğlu, Uyuşturucu, Hisarcık, Kütahya, Güncel, Haberler

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