Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonunda 28 Şüpheli Yakalandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından son 15 gün içerisinde gerçekleştirilen 20 operasyonda uyuşturucu madde imal ticareti ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 28 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda metamfetamin, sentetik kannabinoid, kenevir, extacy, captagon, uyuşturucu kullanma aparatı, yılan kamera, ruhsatsız tabanca, tabanca fişeği, içi tütün doldurulmuş makaron, elektronik sigara ve likit ile kıyılmış açık tütün ele geçirildi.