Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonunda 28 Şüpheli Yakalandı
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından son 15 gün içerisinde gerçekleştirilen 20 operasyonda uyuşturucu madde imal ticareti ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 28 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda metamfetamin, sentetik kannabinoid, kenevir, extacy, captagon, uyuşturucu kullanma aparatı, yılan kamera, ruhsatsız tabanca, tabanca fişeği, içi tütün doldurulmuş makaron, elektronik sigara ve likit ile kıyılmış açık tütün ele geçirildi.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca son 15 gün içerisinde, uyuşturucu madde imal ticareti ve kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen 20 operasyonda 28 şüpheli yakalandı.
Valiliktan yapılan açıklamaya göre, son 15 gün içerisinde yapılan operasyonlar sonucunda, 38 gram metamfetamin, 58 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 32 kök kenevir, 18 adet extacy, 23 adet captagon, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet yılan kamera, 3 adet ruhsatsız tabanca, 156 adet tabanca fişeği, 4 bin 340 adet içi tütün doldurulmuş makaron (sigara), 14 adet elektronik sigara, 8 adet elektronik sigara likiti, 2,5 kilogram kıyılmış açık tütün ele geçirildi. - KÜTAHYA