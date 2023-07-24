Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Kütahya'da 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 17-23 Temmuz tarihleri arasında Kütahya il sınırları içerisinde meydana gelen 3 uyuşturucu olayı ile ilgili olarak yakalanan 3 şahıstan 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Suç unsuru olarak, 60,75 gram kokain, 1 kilo 744 gram eroin, 47,48 gram bonzai ve 4 adet sentetik ecza ele geçirildi.

16 uyuşturucu kullanma olayında ise, 25 şahıs yakalanırken, şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Suç unsuru olarak, 9,68 gram metamfetamin, 10,31 gram esrar, 1,44 gram bonzai ve 7 adet sentetik ecza ele geçirildi. - KÜTAHYA