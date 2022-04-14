Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Haberler

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Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

AA - Muharrem Cin - Güncel
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Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları öne sürülen Y.Ş. ve K.K'yi takibe aldı.

Şüphelilerin Bahçelievler Mahallesi'ndeki adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 228 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bu silahlara ait mermiler ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.Ş. ve K.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

AA / Muharrem Cin - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kütahya, Güncel, Haberler

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