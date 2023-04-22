Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Kütahya'da, araç ve üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya'da, araç ve üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timi, Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında Ali Paşa Mahallesi'nde içinde iki şüphelinin bulunduğu bir otomobili durdurdu.
Şüphelilerin aracında ve üst aramasında 8 gram sentetik uyuşturucu, 56 sentetik ecza ve araç anahtarı şeklinde hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.U. (28) ve B.Y. (23) emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel