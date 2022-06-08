Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA - Muharrem Cin - Güncel
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Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak suçlamalarıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak suçlamalarıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları öne sürülen şüphelileri takibe aldı.

Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 84 gram sentetik uyuşturucu, yaklaşık 1 gram kokain, hassas terazi ve uyuşturucu madde öğütücüsü ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.E.I. ve F.M.Ö. tutuklanırken, haklarında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılan H.M.A, Y.B. ve A.Y. ise daha sonra serbest bırakıldı.

AA / Muharrem Cin - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Kütahya Güncel Haberler

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