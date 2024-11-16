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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonunda 11 Tutuklama

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonunda 11 Tutuklama
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Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlıdan 11'i tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere ait 14 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kütahya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Kütahya Cumhuriyet Başşavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yaklaşık 3 ay önce çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere ait 14 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

Bu adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu, 84 uyuşturucu hap ve 2,82 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan M.Ş, C.Ö, M.T, S.O, A.C.E, H.E, İ.Y, S.Ö, M.H.D, İ.G. ve D.C, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, yaptığı açıklamada, bu operasyon dahil yılbaşından itibaren il genelinde uyuşturucu operasyonlarında tutuklananların sayısının 170'e yükseldiğini belirterek, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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