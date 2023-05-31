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Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Kütahya'da polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 1 kişi tutuklandı. Operasyonda metamfetamin, bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

KÜTAHYA Kütahya'da polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 1 kişi tutuklandı. Operasyonda metamfetamin, bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde M.T. isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler sonucunda, M. T. isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı, M.A., B.T.K., S.Y., N.Y. ve H.A. isimli kullanıcı şahıslardan iki parça halinde toplam 1.15 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şüpheli M. T. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 6 parça halinde toplam 6,52 gram metamfetamin, 0.61 gram bonzai, 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak, şüpheli M.K., B.T. K., S. Y., N.Y. ve H.A. isimli şahıslar hakkında yasal işlem yapılırken, M.T. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kütahya Güncel Haberler

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