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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonuna 6 Gözaltı

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonuna 6 Gözaltı

Güncel Haberler

Kütahya'da sokakta uyuşturucu sattığı ve kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, metamfetamin, bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

KÜTAHYA'da sokakta uyuşturucu sattığı ve kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, metamfetamin, bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı ve kullandığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Bir süre izlenen şüpheliler, M.T., M.A., B.T.K., S.Y., N.Y. ve H.A. evlerine düzenlenen baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 7,67 gram metamfetamin, 0,61 gram bonzai ile 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılırken, şüpheli M.T., 'uyuşturucu ticaret yapmak' suçlamasıyla ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan M.T. tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kütahya Güncel Haberler

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