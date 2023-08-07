Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahsın Üzerinde Esrar ve Kesici Alet Bulundu

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir şahsın üzerinde 2.77 gram esrar, 1 adet bong, 1 adet payp ve 1 adet kesici alet ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da polis ekiplerince bir şahsın üzerinde 2.77 gram esrar, 1 adet bong, 1 adet payp ve 1 adet kesici alet geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekip tarafından Bölcek Mahallesi, Bölcek çayırı içerisinde yapılan çalışmalarda E.E. (27) isimli şahıstan kağıda sarılı vaziyette 2.77 gram esrar, 1 adet bong, 1 adet payp ve 1 adet kesici alet geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA