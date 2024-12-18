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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
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Kütahya'da durdurulan araçta yapılan aramada 277,58 gram sentetik uyuşturucu ve 85 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kütahya'da durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

İçinde şüphelinin bulunduğu otomobili Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durduran ekipler, yaptıkları aramada 277,58 gram sentetik uyuşturucu ile 85 adet uyuşturucu hap ele geçidi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, yaptığı açıklamada, yılbaşından bu yana Kütahya'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 181 şüphelinin tutuklandığını belirterek, kente uyuşturucu sokulması asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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