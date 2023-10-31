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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gram Kokain ve 112 Adet Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde jandarma tarafından durdurulan şüpheli araçta 8 gram kokain ve 112 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uşak'tan Kütahya'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, Altıntaş ilçesinde şüpheli aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 8 gram kokain, 112 adet sentetik ecza hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.