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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
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Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 bin uyuşturucu hap ve 2 bin 618 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sattıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine baskın yaptı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 bin uyuşturucu hap ve 2 bin 618 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan R.K, İ.E, S.K. ve Y.C.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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