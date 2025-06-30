Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 2 Tutuklama

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 2 Tutuklama
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde çeşitli uyuşturucular ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis, yolda önlem alıp, S.G., A.S., R.Ç. ve Ö.Ç.'nin içinde bulunduğu otomobili durdurmak istedi. Ancak şüpheliler 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis, şüphelilerin peşine düştü. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil önce yoldaki başka bir otomobile ardından da bir polis ekip otosuna çarptı. Kaçmayı sürdüren şüphelilerin otomobili, önü kesilerek güçlükle durduruldu. 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerleri ve otomobilindeki aramada; 528 sentetik hap, 2 parça halinde toplam 8 gram taş kokain, 4 gram eroin, 11 kenevir tohumu, 1 esrar öğütücü, 1 hassas terazi, ruhsatsız 1 av tüfeği, çeşitli çaplarda toplam 25 fişek ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Ç. ve S.G. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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