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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 375 Gram Reçine Esrar Ele Geçirildi

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 375 Gram Reçine Esrar Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Eskişehir yolu polis uygulama noktasında durdurulan araçta 375,84 gram reçine esrar ele geçirildi.

Kütahya'da polis uygulama noktasında durdurulan araçta 375,84 gram reçine esrar ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün müşterek analiz çalışma grubu görevlilerince uyuşturucu madde dolaşımının ve uyuşturucu madde girişinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde Eskişehir yolu polis uygulama noktasında durdurulan araçtaki W.T. isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan kontrollerde, 375,84 gram reçine esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere çıkarılacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kütahya Güncel Haberler

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