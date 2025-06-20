Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirler arası uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe aldı.

Çevre yolunda durdurulan otomobilde yapılan aramada, aracın motor kısmına ve altına gizlenmiş halde 2 kilo 30 gram taş kokain ile 2 kilo 908 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.K, M.A. ve Ö.F.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.