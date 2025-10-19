Haberler

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da yapılan uyuşturucu operasyonu sonucunda, bir kamyonun içinde 33 kilo 300 gram esrar ve 6,55 gram kokain ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da vakumlu torbalar içinde 33 kilo 300 gram esrar ile 6,55 gram kokain bulunan kamyondaki 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğundan şüphelenilen bir kamyonu kentte durdurdu.

Araçta yapılan aramada, kasa kısmına gizlenmiş halde vakumlu torbalar içinde 33 kilo 300 gram esrar ile 6,55 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan kamyon şoförü ile 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
Yorumlar (1)

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
