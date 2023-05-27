Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin yanı sıra silah ve tarihi eserler de bulundu. 3 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Kütahya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü mahkemece tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.D., A.D., Ö.A. ve Y.D. isimli şahıslar hakkında farklı tarihlerde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda C.D, Ö.A. ve A.D. isimli şahısların 5 kez uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edildi. Yapılan operasyonda, 14,16 gram metamfetamin, 2,7 gram bonzai maddesi ve 1 adet ecstasy hap geçirildi. Açık kimlik bilgileri tespit edilen Y.H.U. ve R.Ç. isimli şahıslar ile birlikte toplam 6 şüpheli şahsın yakalanmalarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler yakalanırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet yivsiz av tüfeği, 9 adet parçaları sökülmüş vaziyette tabanca, 30 adet fişek, 19 adet tarihi eser olarak değerlendirilen obje ve 1 adet sentetik ecza hap maddesi ele geçirildi. Y.D. isimli şahıs gerekli işlemlerin ardından adli mercilere çıkartılan, Y.H.U. ve Ö.A. isimli şahıslar ise çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan C.D., A.D. ve R.Ç. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kütahya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title