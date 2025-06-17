Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Kütahya'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Araçta yapılan aramada 64 bin içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin bulunduğu otomobili kent girişinde durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, 10 parça halinde 64 bin içimlik sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçeteler ele geçirildi.

Operasyonda M.T, F.T. ile Z.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. ile F.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Z.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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