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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin bulunduğu araçta 0,28 gram kokain ve 10 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin bulunduğu araçta 0,28 gram kokain ve 10 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kütahya'da uyuşturucu madde dolaşımının ve uyuşturucu madde girişinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen bir araç Afyon yolu üzerinde durduruldu. Araçta ve içerisindeki E. A ve U. Y. şahısların üzerlerinde yapılan aramada, 0,28 gram kokain ve 10 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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