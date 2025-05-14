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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 772 Hap Ele Geçirildi

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 772 Hap Ele Geçirildi
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Kütahya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, S.T. adlı şüphelinin adına gelen kargo paketinde 2 bin 772 uyuşturucu hap bulundu. Zanlı tutuklandı.

Kütahya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonu kapsamında, adına gelen kargo paketinde 2 bin 772 uyuşturucu hap bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargo firması aracılığıyla kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce kargo şubesine yapılan operasyonda, S.T. (42) adına gönderilen pakette 2 bin 772 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Paketin alıcısı S.T, yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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