Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'da Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından durdurulan bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.

Kütahya'da Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çarşı Mahalle Bekçilerince Balıklı Mahallesi Balıklı Caddesinde şüphe üzerine durdurulan F.K. (36) isimli şahsın üzerinde 1 adet kapsül şeklinde sentetik ecza, alüminyum folyoya sarılı vaziyette 0,90 gram metamfetamin, 4,33 gram bonzai olarak değerlendirilen narkotik madde ve 2 adet payp ile uyuşturucu içiminde kullanılan kova olarak tabir edilen düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA