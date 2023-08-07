Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu
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Kütahya'da polisin şüpheli şahsın üzerinde yaptığı aramada, 0,69 gram metamfetamin, 0,60 gram toz extasy ve 1 adet payp ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Kütahya'da polisin şüpheli şahsın üzerinde yaptığı aramada, 0,69 gram metamfetamin, 0,60 gram toz extasy ve 1 adet payp ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Resmi Ekiplerin Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Makber Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri H K isimli şahsın üzerinde yaptıkları kontrollerde, 0,69 gram metamfetamin, 0,60 gram toz extasy ve 1 adet payp ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel