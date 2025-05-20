Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Kütahya'da narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, karton bardak yüklü bir kamyonda gizlenmiş 15 kilo 840 gram esrar ele geçirildi. Kamyonun sürücüsü G.K., uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Kütahya'da 15 kilo 840 gram esrar ele geçirilen kamyonun sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, karton bardak yüklü kamyonla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla çevre yolunda durdurulan kamyonda karton bardak kolileri arasına gizlenmiş 15 kilo 840 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücü G.K. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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