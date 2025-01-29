Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Kütahya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu madde ve av tüfeği sonrası, şüphelilerden biri tutuklandı.
Kütahya'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının evinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile av tüfeği ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.