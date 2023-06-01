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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonlarında Yakalanan 174 Şahıstan 11'i Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonlarında Yakalanan 174 Şahıstan 11'i Tutuklandı

Güncel Haberler

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 117 olayda yakalanan 174 şahıstan 11'i tutuklandı. Operasyonlarda bonzai, metamfetamin, esrar, sentetik ecza ve ecstasy gibi maddeler ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce Mayıs ayında gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 117 olayda yakalanan 174 şahıstan 11'i tutuklandı.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada," İl Emniyet Müdürlüğümüzce 1-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan çalışmalarda, 117 olayda 174 şahıs yakalanmış, 11 şahıs tutuklanmıştır. Suç unsuru olarak,11,74 gram bonzai, 258 gram metamfetamin, 10,75 gram esrar, 2 bin 247 adet sentetik ecza ve 73 adet ecstasy ele geçirilmiştir. Suç ve suçlulara karşı mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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