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Kütahya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

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Kütahya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Hacıazizler Mahallesi'nde bir araçta 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, Simav ilçesine bağlı Akdağ Beldesi'nde yapılan aramalarda ise 4 kilo 900 gram kubar esrar bulundu ve 2 şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesi ile suça karışanların yakalanması amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında, Hacıazizler Mahallesi'nde bir aracı durdurup aradı.

Aramada 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Simav ilçesine bağlı Akdağ Beldesi'nde ise uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma çerçevesinde R.T. ve T.Y'nin ev ve araçlarında arama yapıldı. Aramada 4 kilo 900 gram kubar esrar elde edildi.

Gözaltına alınıp adliyeye götürülen her iki şüphelinin de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk Akdağ Simav

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