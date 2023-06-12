Kütahya'da uyuşturucu operasyonlarında 32 zanlı yakalandı
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Kütahya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 32 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 32 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada şüpheli şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda 387 gram esrar, 122 gram sentetik, 3 gram kokain ve 85 sentetik ecza ele geçirdi.
Çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 32 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel