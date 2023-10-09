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Kütahya'da Uyuşturucu Kuryesi Yakalandı

Kütahya'da uyuşturucu kuryesi olduğu iddia edilen şüpheli, yolcu otobüsünde gözaltına alındı. İstanbul'dan Antalya'ya gitmek üzere olan otobüs, Kütahya - Eskişehir kara yolunda polis tarafından durduruldu. Yapılan aramada 218 cam kartuş içerisinde likit esrar ele geçirildi.