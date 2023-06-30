Kütahya'da Uyuşturucu Kuryesi Oldukları İddia Edilen 3 Zanlı Gözaltına Alındı
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Kütahya'da, uyuşturucu kuryesi oldukları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında bir aracı durdurdu. Araçta, uyuşturucu kuryesi oldukları öne sürülen S.D, E.K. ve N.A'nın üzerlerinde 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.
Kütahya'da, uyuşturucu kuryesi oldukları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Kütahya- Eskişehir kara yolundaki polis noktasında bir aracı durdurdu.
Araçta, uyuşturucu kuryesi oldukları öne sürülen S.D, E.K. ve N.A'nın üzerlerinde 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.