Kütahya'da Uyuşturucu Hap Operasyonu: 2238 Hap Ele Geçirildi
Kütahya'da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 2238 uyuşturucu hap bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı, biri tutuklandı.
Kütahya'da, otomobilde 2238 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenilen otomobili, polis kontrol noktasında durdurdu.
Dedektör köpek "Thor" ile araçta yapılan aramada, 2238 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili Y.O. (30) ile G.Y. (48) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.O. tutuklanırken G.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel