Kütahya'da Uyuşturucu Bulunan İki Eğlence Yeri 30 Gün Kapatıldı

Kütahya'da, uyuşturucu bulunması nedeniyle içkili iki eğlence yerine 30 gün kapatma cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Aralık'ta kent merkezindeki içkili eğlence yerlerine yönelik denetimlerde, iki işletmede uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, Valilik tarafından bu işletmeler hakkında ilgili kanun maddeleri kapsamında 30 gün süreyle "faaliyetten men" kararı verildi.

Karar kapsamında polis ve zabıta ekipleri, iki işletmeyi mühürleyerek kapattı.