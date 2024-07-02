Kütahya'da Üvey Babasını Öldüren Genç İki Cinayeti de İtiraf Etti

Kütahya'da ilk ifadesinde annesini öldürdüğü için üvey babasını öldürdüğünü ileri süren genç, emniyetteki sorgulamasında iki cinayeti de kendisinin işlediğini itiraf etti.

Meydan Mahallesi Meltem Sokak'taki bir binanın dördüncü katında dün akşam Ünal Koçer (53) ile eşi Sevgi Koçer'in (48) silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli Mert Furkan Ş'nin (19) Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgulaması tamamlandı.

Annesi ve üvey babasını kendisinin öldürdüğünü itiraf eden zanlı, annesinin cinsel sapkınlığı olduğunu, telefonunda porno bulunduğunu, üvey babasıyla anlaşamadığını, annesi ve üvey babasının sürekli olarak kendisine baskı kurduğunu öne sürdü.

Olayı gerçekleştirmek için çelik yelek ve tabanca aldığını belirten şüpheli, yemek masasında tartıştıklarını ve evden kovulduğunu, bunun üzerine Sevgi Koçer'e ait av tüfeğiyle annesini vurduğunu, ardından da odasından aldığı tabancayla Ünal Koçer'e 3 el ateş ettiğini anlattı.