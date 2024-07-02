Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Üvey Babasını Öldüren Genç İki Cinayeti de İtiraf Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da bir genç, annesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra üvey babasını da öldürdüğünü itiraf etti. Genç, annesinin cinsel sapkınlığı ve aile içi baskılar nedeniyle cinayetleri işlediğini öne sürdü.

Kütahya'da ilk ifadesinde annesini öldürdüğü için üvey babasını öldürdüğünü ileri süren genç, emniyetteki sorgulamasında iki cinayeti de kendisinin işlediğini itiraf etti.

Meydan Mahallesi Meltem Sokak'taki bir binanın dördüncü katında dün akşam Ünal Koçer (53) ile eşi Sevgi Koçer'in (48) silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli Mert Furkan Ş'nin (19) Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgulaması tamamlandı.

Annesi ve üvey babasını kendisinin öldürdüğünü itiraf eden zanlı, annesinin cinsel sapkınlığı olduğunu, telefonunda porno bulunduğunu, üvey babasıyla anlaşamadığını, annesi ve üvey babasının sürekli olarak kendisine baskı kurduğunu öne sürdü.

Olayı gerçekleştirmek için çelik yelek ve tabanca aldığını belirten şüpheli, yemek masasında tartıştıklarını ve evden kovulduğunu, bunun üzerine Sevgi Koçer'e ait av tüfeğiyle annesini vurduğunu, ardından da odasından aldığı tabancayla Ünal Koçer'e 3 el ateş ettiğini anlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Kütahya 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı

Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı

 Mehmet Özhaseki, 'Çalışmaya devam edeceğiz' paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı

Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı

 Sokak ortasında karısını yumrukluyordu, yoldan geçen genç adam tarafından etkisiz hale getirildi

Sokak ortasında karısını yumrukluyordu, yoldan geçen genç adam tarafından etkisiz hale getirildi

 Akaryakıtta yeni dönem! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025'ten itibaren zorunlu olacak

Akaryakıtta yeni dönem! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025'ten itibaren zorunlu olacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title