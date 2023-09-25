Kütahya'da Üretici Dev Bal Kabağı Yetiştirdi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir üretici ata tohumundan dikim yaptığı tarlasında 30 kilo ağırlığında dev bal kabağı yetiştirdi. Üretici, organik ata tohumu kullanarak elde ettiği bu büyük kabakları kış aylarında tüketmek üzere evine getirdi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Erdal Baş isimli üretici ata tohumundan dikim yaptığı tarlasında yaklaşık 30 kilo dev bal kabağı yetiştirdi.

Erdal Baş, Yukarı Bahçe mevkiindeki tarlasına ata tohumundan ekimini yaptığı ve hayvan gübresi kullandığı bal kabaklarının 30 kiloya ulaşmasının kendisini çok şaşırttığını söyledi.

Baş," Bu yıl Emet'in Doğanlar köyündeki bir arkadaştan aldığım ata tohumu bal kabağını Yukarı Bahçe mevkiindeki tarlaya ekimini yaptım. Bal kabaklarının yetişme sürecinde hayvan gübresinden başka gübre kullanmadım. Çapa ve sulamasını zamanında yaptım. Ata tohumu olan kabakların arasında hasat döneminde 30 kiloya kadar ulaşanlar oldu. Genetiği değiştirilen tohumlarda daha da büyük kabak üretiliyor, ancak ata tohumları pek bu büyüklüğe ulaşmıyor. Bu büyüklükte bir kabak beklemiyordum. Görünce çok şaşırdım. Tamamen organik ata tohumu bal kabaklarını hasat edip özellikle kış aylarında tüketmek üzere evime getirdim" dedi. - KÜTAHYA