Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege'de korkutan deprem! Çevre illerde büyük paniğe neden oldu
Türkiye'nin giyim devlerine milyonlarca liralık 'indirim' cezası

Türkiye'nin giyim devlerine ceza yağmuru! Aralarında kimler yok ki
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 2 puanın da üzerine çıktı
Halı sahada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Halı sahada infial yaratan görüntü! Kamera saniye saniye kaydetti

Kütahya'da Uçurtma Şenliği Coşkusu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen geleneksel uçurtma şenliği, büyük bir katılımla gerçekleştirildi ve gökyüzü rengarenk uçurtmalarla doldu.

Uçurtma şenliği ile gökyüzü renklendi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen uçurtma şenliği, bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü'nün organize ettiği şenliğe katılım yoğun oldu.

Moymul merasında gerçekleşen etkinlikte, yanlarında uçurtma getiremeyen çocuklar ve yetişkinler için de uçurtma temin edildi. Gökyüzü, rengarenk ve birbirinden güzel uçurtmalarla adeta bir şölen alanına dönüştü. Katılımcılar, baharın tadını çıkarırken gökyüzünde süzülen uçurtmaları izlemenin keyfini yaşadı. Uçurtmalar içerisinde bu yıl en dikkat çeken ise " cadı" adlı uçurtma oldu.

Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü yetkilileri, etkinliğe gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu güzel geleneği önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi arzu ettiklerini ifade ettiler. Moymul merasında düzenlenen bu keyifli programın, Tavşanlı halkı için geleneksel bir buluşma noktası olmaya devam etmesi bekleniyor.

Uçurtma etkinliğine ailesi ile katılan idris Hakarayan, " Çocuklarla ailecek geldik. Hava da oldukça güzel tam uçurtma uçurulacak havada etkinlik düzenlendi. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederiz" dedi.

Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü üyesi Fevzi Kır, birçok ulusal ve uluslar arası uçurtma etkinliklerine katıldığını belirtirken, Tavşanlı ilçesi için de alınacak desteklerle daha geniş çaplı etkinlikler olabileceğini ifade etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.