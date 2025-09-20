Kütahya'da Ücretsiz Sağlık Taramalarıyla Minsafest Festivali Düzenlendi

Kütahya'da ilki gerçekleştirilen festivalle vatandaşlara ücretsiz sağlık taramaları yapılıyor.

Kentte faaliyet gösteren Ayaz Ata Sağlık Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde Zafer Meydanı'nda bir araya gelen kurum ve kuruluşlar stant açtı.

Stantlarda kurum ve kuruluşlar hem tanıtım yaptı hem de vatandaşlara ücretsiz sağlık taramalarını gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Ali Yeniay, "Minsafest" adıyla bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri festivalle dünyayı sağlık açısından daha iyi bir yer haline getirme gayretinde olduklarını belirtti.

Festivalde çocukların hem eğlenebileceği hem de sağlık taramalarının yapılacağını dile getiren Yeniay, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı, derneğimizin yardımlaşma kültürüyle tanıştırabilmek, yüreği sevgi ve merhamet dolu vatandaşlarımıza sağlık farkındalığını ve okuryazarlığını kazandırabilmek amacıyla çıktığımız yolun şafağına ulaşmış bulunuyoruz."

Festivale katkı sunan paydaşlara da teşekkür eden Yeniay, festival alanının yarın akşam saatlerine kadar gezilebileceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları gezerek yetkililerden bilgiler aldı, sağlık taramalarına katıldı.