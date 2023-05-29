Kütahya'da üç tekerlekli bisiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da üç tekerlekli elektrikli bisiklet kullanan Mahmut Uzdaş (90) kontrolü kaybederek evin duvarına çarptı ve hayatını kaybetti. Arkasındaki eşi Hatice Uzdaş (70) ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA'da kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisikletinin kontrolünü kaybeden Mahmut Uzdaş (90), evin duvarına çarparak yaklaşık 3 metrelik boşluğa düştü. Kazada, sürücü Uzdaş (90) hayatını kaybederken, arkasındaki eşi Hatice Uzdaş (70) ise ağır yaralandı.

Kaza, Mecidiye Mahallesi İki Kuyular Sokak üzerinde meydana geldi. Mahmut Uzdaş, kullandığı 43 AED 983 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisikletin kontrolünü kaybetti. Tek katlı evin duvarına çarpan Uzdaş ve arkasındaki eşi Hatice Uzdaş savrularak bisikletle birlikte yaklaşık 3 metrelik boşluğa düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Mahmut Uzdaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan eşi Hatice Uzdaş (70) ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mahmut Uzdaş'ın cenazesi polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.