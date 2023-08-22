Kütahya'da Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında 573 kişi ve 120 araç sorgulandı

Kütahya'da yapılan Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında, il merkezinde 573 kişi ve 120 araç sorgulandı. Yapılan kontrollerde birçok suç unsuruna rastlandı ve gerekli işlemler yapıldı.

Kütahya'da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" çerçevesinde 573 şahıs ve 120 aracın sorgulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" çerçevesinde, okul, metruk bina çevreleri, park ve bahçeler, kamu kurum ve kuruluşlarının bulunduğu ana güzergahlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu otogar, tren garı, Avm, Atatürk Bulvarı, Sevgi Yolu, yeni belediye önünde yapılan kontrollerde, il merkezinde 573 şahıs ve 120 araç sorgulandı. 1 şahıstan ruhsatsız tabanca ve 3 adet 12 kalibre kartuş, 1 şahıstan 0.35 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza hap ve 1 adet payp, 1 şahıstan 3.15 gram metamfetamin ele geçirildi. Aranan 1 şahıs yakalandı. 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. 3 adet kesici alet ele geçirildi. 5 şahsa Kabahatler Kanununa muhalefetten olmak üzere toplam 8 şahsa idari işlem uygulandı. - KÜTAHYA