Kütahya'da Tüpçüde Patlama: Soruşturma Devam Ediyor

Kütahya'da tüpçüde meydana gelen patlamayla ilgili görevlendirilen 2 savcı, soruşturmayı sürdürüyor.

Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda tüp satışı yapılan bir iş yerinde dün meydana gelen patlamanın ardından Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen iki savcı ile bilirkişi, iş yerinde incelemeler yaptı.

Patlamaya tüpten sızan gazın neden olduğunun tahmin edildiği öğrenildi.

Bu arada, patlamada yaralanan 8 kişiden 5'i taburcu edildi. Vücutlarında ağır yanıklar bulunan Abdullah Yenilmez (51) Bursa Şehir Hastanesine, iş yeri sahibi Sadettin Yenilmez (45) ile Süleyman Sarıer (51) ise Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi.

Dün, Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda tüp satışı yapılan bir iş yerinde meydana gelen patlamanın ardından iş yerinde yangın çıkmıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Olayda iş yeri sahibi Sadettin Yenilmez, ağabeyi Abdullah ve yanlarındaki Süleyman Sarıer ile yoldan geçen 5 kişi yaralanmıştı.