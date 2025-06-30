Kütahya'da Tüp Satışında Patlama: Saadettin Yenilmez Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Tüp Satışında Patlama: Saadettin Yenilmez Hayatını Kaybetti
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Kütahya'da tüp satışı yapılan iş yerinde meydana gelen patlamada ağır yaralanan 45 yaşındaki Saadettin Yenilmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi köyünde defnedildi.

Kütahya'da tüp satışı yapılan kendine ait iş yerindeki patlamada hayatını kaybeden 45 yaşındaki Saadettin Yenilmez, köyünde toprağa verildi.

Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda tüp satılan iş yerinde patlamanın ardından çıkan yangında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yenilmez'in cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morgundan alınarak Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Nuhören köyüne getirildi.

Yenilmez'in cenazesi, ikindi namazını müteakip köy mezarlığına defnedildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Yenilmez'in cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra Aslanapa Belediye Başkanı Necati Kulik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yenilmez'in ağabeyi Abdullah Yenilmez'in (51) tedavisi, Bursa Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

Tüp satışı yapılan iş yerinde, 25 Haziran'daki patlama sonrası yangın çıkmıştı. Olayda iş yeri sahibi Saadettin Yenilmez, ağabeyi Abdullah Yenilmez ve yanlarındaki Süleyman Sarıer ile yoldan geçen 5 kişi yaralanmıştı.

Yaralılardan aynı hastanede tedavi gören Sarıer, 27 Haziran'da, Yenilmez de dün yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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