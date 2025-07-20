Kütahya'da Tüp Satışında Meydana Gelen Patlamada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Kütahya'da 25 Haziran'da tüp satılan iş yerinde meydana gelen patlamada ağır yaralanan Abdullah Yenilmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Patlama sonrası yangında başka yaralanmalar da olmuştu.

Kütahya'da tüp satışı yapılan iş yerinde geçen ay meydana gelen patlamada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda tüp satılan iş yerinde 25 Haziran'da meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında ağır yaralanan Abdullah Yenilmez (51), tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Söz konusu iş yerinde 25 Haziran'da patlama meydana gelmiş, ardından yangın çıkmıştı. İş yeri sahibi Saadettin Yenilmez, ağabeyi Abdullah Yenilmez ve yanlarındaki Süleyman Sarıer ile yoldan geçen 5 kişi yaralanmıştı.

Yaralılardan Sarıer 27 Haziran'da, Sadettin Yenilmez de 30 Haziran'da hastanede ölmüştü.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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