Kütahya'da Tugay Komutanlığı Yemekhanesinde Yangın

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nın yemekhane bölümünde çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı ve dumanlar şehir merkezinden de görünür hale geldi.

1) KÜTAHYA'DA TUGAY KOMUTANLIĞININ YEMEKHANESİNDE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

KÜTAHYA Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nın yemekhane bölümünde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

Vefa Mahallesi'ndeki Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nın yemekhane bölümünde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yemekhane binasının yanındaki ağaçlık alana da sıçradı. Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Defne Samyeli ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında kimlik tartışması

Samyeli, "O aslında Alevi" diyen ROK'a fena patladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yaşlanmış' yorumuna Nehir Erdoğan'dan tek cümlelik cevap

"Yaşlanmış" yorumuna ünlü oyuncudan tek cümlelik cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.