Kütahya'da Tren Kazası: Çapa Motoru Sürücüsü Hayatını Kaybetti
KÜTAHYA'da hemzemin geçitte trenin çarptığı çapa motorunun sürücüsü Fatma Başol (55), hayatını kaybetti. Eskişehir-İzmir seferini yapan yolcu treni, Sofu Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçmeye çalışan çapa motoruna çarptı. Başol'un cansız bedeni Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KÜTAHYA'da hemzemin geçitte trenin çarptığı çapa motorunun sürücüsü Fatma Başol (55), hayatını kaybetti.
Eskişehir-İzmir seferini yapan yolcu treni, Sofu Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçmeye çalışan çapa motoruna çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çapa motorunun sürücüsü Fatma Başol'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Başol'un cansız bedeni Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.