Kütahya'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, tarlasında çalışan bir sürücü, traktörünün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekipler, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Demiröz mevkisindeki tarlasında çalışan Hüseyin Cengiz'in (67) kullandığı traktör, dereye devrildi.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, traktörün altında kalan Cengiz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cengiz'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Altıntaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel