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Kütahya'da Trafikten Çekilen Araçlarla Operasyon: 3 Şüpheli Yakalandı

Kütahya'da Trafikten Çekilen Araçlarla Operasyon: 3 Şüpheli Yakalandı
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Kütahya'da, trafikten çekme belgeli araçların şasi numaralarını değiştirerek satışa çıkaran üç kişi, polis operasyonunda yakalandı. Şüpheliler, resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.

Kütahya'da trafikten çekme belgeli araçların şasi numaralarını değiştirip satışa çıkaranlara yönelik polisin yaptığı operasyonda, aynı aileden 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, trafikten çekme belgeli araçların motor ve şasi numaralarının değiştirilerek (change) satıldığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Osman Gazi Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapan ekipler, E.Y. (55), A.Y. (32) ve M.Y'yi (30) gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, şüphelilere ait olduğu belirlenen 4 "change" araç bulundu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozmak" suçlarından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan, gözaltına alınan zanlıların çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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