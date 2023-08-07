Kütahya'da trafik kazasında hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede yaşam savaşını kaybeden işçi Hikmet Yavi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 15 günlük yaşam savaşını kaybeden işçi Hikmet Yavi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Emet Bor İşletmesinde işçi olarak çalışan 1 çocuk babası 44 yaşındaki Hikmet Yavi, 15 gün önce Hisarcık ilçesi Halil Kurnaz Bulvarı'nda kullandığı motosikletle önünde seyreden otomobile çarpıp ağır yaralanmış ve Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Tedavi gördüğü hastanede 15 günlük yaşam savaşını kaybeden Hikmet Yavi'nin cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içinde ilçe mezarlığında toprağa verildi. - KÜTAHYA