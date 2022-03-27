Kütahya'da trafik kazasında bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler

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Kütahya'da trafik kazasında bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

AA - Muharrem Cin - Güncel
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Kütahya'da trafik kazasında bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Osman A. yönetimindeki 43 ACT 594 plakalı otomobil, Simav-Harmancık kara yolunun 3. kilometresinde Halil S'nin kullandığı 43 UC 814 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 6 yaşındaki Ensar Erkul, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Muharrem Cin - Güncel

Otomobil, Kütahya, Güncel, Haberler

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