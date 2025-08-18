Kütahya'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Tavşanlı karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 75 ve 74 yaşındaki çift yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Tavşanlı karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Yaşar Y. (75) ve eşi Emine Y. (74) yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kütahya- Tavşanlı karayolunun 19'uncu kilometresinde bulunan Yoncalı kavşağında meydana geldi. Yoncalı yönünden çevreyoluna çıkan Yaşar Y. idaresindeki 43 AAJ 137 plakalı otomobil, Tavşanlı'dan kent merkezi yönüne giden Halil İbrahim D. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından Yaşar Y.'nin aracı refüjdeki trafik levhasına çarparak dururken, Yaşar Y. ile eşi Emine Y. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber/kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
