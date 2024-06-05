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Kütahya'da trafik kazası geçiren motosikletli kuryeye esnaf şemsiye tuttu

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Kütahya'da motosikletli bir kurye, şiddetli yağışta geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Kazanın ardından çevredeki bir esnaf, yaralı kuryenin ıslanmaması için büyük bir şemsiye ile önlem aldı.

Kütahya'da, trafik kazası geçiren motosikletli kuryenin şiddetli yağışta ıslanmaması için çevredeki bir esnaf şemsiye tuttu.

Kentteki bir restoranda motokuryelik yapan Yılmaz Aykut (21), motosikletiyle sipariş götürdüğü sırada Balıklı Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda otomobille çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredeki bir esnaf, yoğun sağanak altında yerde yatan yaralı gencin ıslanmaması için sağlık ekiplerinin müdahalesi boyunca büyük bir şemsiye ile önlem aldı.

Ambulansa bindirilen Yılmaz Aykut, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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