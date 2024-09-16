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Kütahya'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada Murat Kuzu yaşamını yitirirken, diğer sürücü A.T. yaralandı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Murat Kuzu (46) öldü, A.T. yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Domaniç-Tavşanlı karayolu, Küçükköy mevkisinde meydana geldi. Tavşanlı istikametine seyir halinde olan Murat Kuzu yönetimindeki 43 YB 712 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.T. yönetimindeki 40 ABG 363 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle iki otomobil savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olduğu anlaşılan Murat Kuzu, Domaniç Devlet Hastanesi'ne, A.T. ise Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Murat Kuzu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. A.T. ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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